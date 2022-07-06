На дороге, связывающей Олонецкий и Пряжинский районы, начали ремонт

На автотрассе, связывающей Олонецкий и Пряжинский районы, и проходящей через самую старейшую деревню Кинерма, начались ремонтные работы, сообщили в министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии.

Подрядчик на 29-километровом участке уже начал ее выравнивание. Впереди у дорожников установка водопропускных труб и укладка нового слоя асфальта. Завершить ремонт планируется до конца сентября.

«Нацпроект, в рамках которого выполняется работа, также синхронизирован с программой ремонта аварийных мостов. По государственной программе «Развитие транспортной системы» работы ведутся на мосту через реку Новзема в селе Видлица. Всего в этом сезоне в Олонецком районе приведут в порядок более 60 км дорог»,

- дополнили в ведомстве. Фото: road.gov.karelia.ru.