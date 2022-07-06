За полгода соцвыплаты получены на 14,5 тысячи юных жителей Карелии

На сегодняшний день выплата на ребенка от 3 до 7 лет является одной из наиболее востребованных госуслугой по поддержке семей с детьми. С января по июнь ее получили родители 14 тысяч 445 маленьких жителей Карелии.

«Данная финансовая поддержка предоставляется семьям, у которых доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума. При этом размер пособия определяется в зависимости от степени нуждаемости семьи и составляет 50, 75 или 100% от размера прожиточного минимума на ребенка»,

- напомнили в министерстве социальной защиты республики.

В ведомстве также отметили, что за первое полугодие поступило 16773 заявлений, из них принято решений о назначении в отношении 7401 заявителя.

«Практически половина отказов связаны с превышением размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума. Отсутствие доходов от трудовой деятельности и наличие движимого и недвижимого имущества, превышающего уровень имущественной обеспеченности семьи, стало основанием для 18% и 11% отказов соответственно. Также причинами являлись представление недостоверных (неполных) сведений»,

- пояснили специалисты.

Подробнее о выплате можно узнать здесь или обратиться в Центр социальной работы по месту жительства. Фото: soc.gov.karelia.ru.