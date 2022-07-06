О расписании авиарейсов будем узнавать из социальной сети

Расписание рейсов прилетающих и улетающих самолетов теперь будут публиковать в официальной группе авиагавани в соцсети ВКонтакте. Эти временные меры применят на период модернизации электронной площадки.

Пресс-служба минтранса Карелии сообщает том, что о действующем расписание рейсов временно можно будет узнать в официальной группе Аэропорт «Петрозаводск» в социальной сети ВК.

«Эта временная мера связана с проводимыми в настоящее время работами по усовершенствованию интернет-сайта аэропорта»,

- рассказали в ведомстве. Фото: vk.com/karelavia.