Еще несколько новых контейнерных площадок установили в Петрозаводске

Первые конструкции из древесно-полимерных панелей закрытого типа уже установили на улицах Красноармейской, 31, Антикайнена, 8, Энгельса, 23, Горького, 20А и Гоголя, 40. Силами республиканского УФСИН новые контейнерные площадки к концу года появятся на 50 улицах карельской столицы.

«На части объектов подрядчик уложил кровлю и приступил к оборудованию пандусов. После этих работ на объектах останется только восстановить внешнее благоустройство. Также залито бетонное основание под установку КПЗТ на улицах Красной, 51, Лесной, 26, Калинина, 26, Маршала Мерецкова, 26 и на проспекте Александра Невского, 70»,

- рассказали в мэрии.

Всего по городу до конца ноября смонтируют 50 новых объектов. Подрядчику предстоит разместить павильоны в Центре, в Сулажгоре, на Голиковке, Перевалке, Ключевой, Древлянке, Кукковке, Зареке, в Октябрьском и Первомайском районах. В администрации города также напомнили, что за прошедшие два года на общественных территориях Петрозаводска смонтировали более 50 новых каменных контейнерных площадок и павильонов из ДПК-панелей. Фото: petrozavodsk-mo.ru.