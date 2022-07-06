Удачная фотоохота дала повод организовать первую выставку

Участники спортивно-экологического клуба «Пилигрим» в марте установили фотодомики на болотах Пряжинского, Прионежского и Пудожского районов, а также в нацпарке «Водлозерский», чтобы получить уникальные снимки глухарей в брачный период, не тревожа их.

«В общей сложности фотографы из Петрозаводска, Москвы, Санкт-Петербурга и Ленобласти провели в этих домиках 72 дня – с марта по июнь. Фотоохота прошла удачно. Поэтому было принято решение открыть первую выставку «Фототуризм и охрана природы» в визит-центре нацпарка «Водлозерский». Все желающие могут полюбоваться работами до 15 июля»,

- рассказал координатор проекта фотограф Илья Тимин.

За время съемок не обошлось и без курьезных случаев. Так, в Прионежском районе любопытный дятел атаковал три скрытые видеокамеры. Объектив не рабил, но «Линзу Френеля» на датчике движения сломал.

Напомним, в прошлом году спортивно-экологический клуб «Пилигрим» выиграл грант главы Карелии и теперь реализует проект «Фототуризм как инструмент охраны окружающей среды и животных». Фото: ecology.gov.karelia.ru.