Маршрут проекта «Кенский волок» повторил древнейший путь новгородцев

Житель поселка Кубово Виктор Шевченко в течение трех лет занимался подготовкой проекта, основанного на реальных исторических событиях.

Более 800 лет с IX века наши предки путешествовали от Великого Новгорода до Белого моря путем, получившим название «Кенский волок» - дорога проходила через озера Кенозеро и Водлозеро. Часть пути была проложена посуху: суда перетаскивали через волоки. «Кенский волок» длиной более 1200 километров способствовал развитию внутренних и международных социально-экономических и культурных связей.

По задумке автора туристический маршрут повторит древний торговый путь. Но реализация проекта не может начаться по причине отсутствия коммерческого партнера.