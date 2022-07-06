Волонтеры наводят порядок в приютах для животных

В Петрозаводске при содействии Благотворительного фонда «РЕКС» большая команда волонтеров помогла приюту «Надежда», где находятся собаки, которых спасли из отлова.

«Удалось собрать дрова, очистить вход от камней и мусора, а также угостить и даже поиграть с подопечными приюта»,

- сообщили организаторы.

Следующая зоо-акция состоится 7 августа, сообщили в министерстве национальной и региональной политики республики. Фото: pxhere.