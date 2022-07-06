06 июля 2022, 15:40
Волонтеры наводят порядок в приютах для животных
Зоо-субботники провели в Петрозаводске
В Петрозаводске при содействии Благотворительного фонда «РЕКС» большая команда волонтеров помогла приюту «Надежда», где находятся собаки, которых спасли из отлова.
«Удалось собрать дрова, очистить вход от камней и мусора, а также угостить и даже поиграть с подопечными приюта»,
- сообщили организаторы.
Следующая зоо-акция состоится 7 августа, сообщили в министерстве национальной и региональной политики республики. Фото: pxhere.