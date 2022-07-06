Орнитологи дали совет, что делать при встрече с птенцом синицы

Карельские орнитологи дали совет, что делать при встрече с выпавшим из гнезда птенцом большой синицы.

Так, птенца, выпавшего из гнезда, можно посадить обратно в гнездо, которое, вероятно, находится на том же дереве, под которым он сидит. При этом не стоит путать выпавших птенцов и слетков. Птенцы – местами голые или покрыты пухом. А слетки уже - оперившиеся птенцы, они хорошо видят и стоят на ногах, но пока не умеют летать, сообщается на сайте исследовательного центра.

По словам стажера-исследователя лаборатории зоологии Института биологии КарНЦ РАН Андрея Толстогузова, родители докармливают слетка на земле, он учится летать, подбирать их нельзя. При опасении, что птенца съест кошка или собака, его можно посадить на кусты или ветку дерева, но не уносить домой, так как его родители будут искать полтора-два дня.

Гнезда большой синицы можно увидеть в скворечниках, «синичниках», дуплах деревьев, на фонарных столбах. Они размножаются в мае-начале июня и в конце июня-начале июля. Беспокоить птиц, которые сидят на гнезде, нельзя. По словам Толстогузова, синица часто бросает гнезда, если находится в стрессе. На нее может повлиять шум или активная деятельность вблизи гнезда.

Также ученые в ходе наблюдения за птицами с 2015 по 2021 годы выяснили, что в таежных лесах Приладожья гнездуются в основном годовалые птицы (59%), в окрестных лесах Ботанического сада в Петрозаводске они гнездуются реже (всего 28%), в основном на окраине города обитают более возрастные птицы. (фото krc.karelia.ru)