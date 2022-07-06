06 июля 2022, 15:16
Общество

Отчетность для учителей частично ликвидируют

Законодатели запретили нагружать педагогов бумажной работой вне утвержденного минпросвещения перечня документов

Госдума на пленарном заседании приняла закон о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей. Другими словами, вводится прямой запрет возложения на них работы по подготовке документов за пределами утвержденного минпросвещения перечня, передает РИА Новости.

Депутаты приняли закон о снятии излишней нагрузки с учителей. К слову, российская система образования считается самой забюрократизированной среди 36 мировых систем. Парламентарии приводят пример: на заполнение планов и отчетов учителя тратят более 15 рабочих часов из 46, при этом основной причиной называется  отсутствие ограничений на запрос документации с педагогов.

Ранее депутаты от ЕР подготовили законопроект, призванный снизить такую нагрузку, перейдя на новые нормы – электронный документооборот. Кроме того, регионы получат право определять отдельные перечни документации для школ. Такое решение должно будет официально согласовываться с Минпросвещения. Фото: pxhere.

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Новости
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отчетность
бюрократизм
Госдума
депутаты