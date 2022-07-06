Заросли борщевика уничтожили в трех районах Петрозаводска

Траву косят в парках и скверах, скамейки красят, береговую линию Онежского озера убирают.

Сотрудники Городского комбината благоустройства уничтожили заросли борщевика в сквере Утиный пруд на Древлянке, возле гипермаркета на Комсомольском проспекте на Кукковке и у дома №8 на улице Суворова на Перевалке. Об этом сегодня сообщили в мэрии Петрозаводска. В карельской столице также продолжают оформлять цветники.

Петрозаводчане могут сообщать о некачественной уборке и неудовлетворительном состоянии объектов городской инфраструктуры по короткому номеру Единой дежурно-диспетчерской службы «051». (фото unsplash.com, Aleksey Milov)