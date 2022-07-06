06 июля 2022, 14:39
Заросли борщевика уничтожили в трех районах Петрозаводска
Ядовитое растение скосили на Кукковке, в сквере Утиный пруд и на улице Суворова
Траву косят в парках и скверах, скамейки красят, береговую линию Онежского озера убирают.
Сотрудники Городского комбината благоустройства уничтожили заросли борщевика в сквере Утиный пруд на Древлянке, возле гипермаркета на Комсомольском проспекте на Кукковке и у дома №8 на улице Суворова на Перевалке. Об этом сегодня сообщили в мэрии Петрозаводска. В карельской столице также продолжают оформлять цветники.
Петрозаводчане могут сообщать о некачественной уборке и неудовлетворительном состоянии объектов городской инфраструктуры по короткому номеру Единой дежурно-диспетчерской службы «051». (фото unsplash.com, Aleksey Milov)