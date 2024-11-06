В карельскую игру кююккя играют все больше жителей республики

Жительница Сортавалы Татьяна Плюхина один раз попробовала и влюбилась. Это она про игру кююккя нам так рассказала. Сейчас Татьяна метает биту весом почти два килограмма очень точно. И уже играет в команде чемпионов Карелии «Red Hill».

На фестивале по кююккя в Ляскеля они тоже стали лучшими: рюхи - деревянные чурки летали только так по всей площадке!

А как карельскую игру называют в Москве и Петербурге - рассказываем в нашем сюжете. // Видео: телеканал "Ника плюс".