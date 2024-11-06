Девочка-подросток пыталась покончить с собой из-за гибели отца на СВО

В Санкт-Петербурге 17-летнюю студентку одного из колледжей после попытки суицида доставили в детскую больницу имени Филатова. По информации «Фонтанки», девочка раньше не находилась на учете у специалистов.

Причиной инцидента стала смерть ее отца, который погиб в ходе специальной военной операции. Как стало известно «Агентству журналистских расследований» 6 ноября, медики оказали помощь подростку из Курортного района.

На данный момент ее жизни ничего не угрожает. Мать девушки рассказала полиции, что дочь пыталась покончить с собой из-за гибели отца в июле 2023 года. // фото: unsplash.com