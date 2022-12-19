В Карельской филармонии пройдет концерт с интригующим названием «3+2»

В Большом зале Карельской филармонии 19 декабря в 19:00 пройдет последний в этом году концерт из цикла «Легкий понедельник» под интригующим названием «Три плюс Два». Будет звучать музыка о любви: страстная - южноамериканских композиторов; жеманная с привкусом драмы – с родины мюзиклов из Северной Америки и, конечно, мелодии из популярных французских оперетт.

Сочетание слов «любовь» и «пара» как-то рождается само собой и не подвергается сомнению. А вот «три» сразу тянет за собой фразу «третий лишний»… В концерте «Три плюс Два» не будет никаких драм и любовных треугольников: просто для публики красивые популярные мелодии будут исполнять дуэты и трио.

Кстати, перед филармонической публикой впервые предстанут семейные дуэты. Устроители концерта разрешили рассекретить два таких ансамбля: пианистка Вера Милицкая и флейтист Александр Милицкий, а также пианистка Ирина Костина и фаготист Алексей Костин. Обещают, что будут и другие семейные дуэты, но хотят сделать сюрприз для публики.

Близится новогодняя ночь, а она чревата сюрпризами. Давайте начнем себя к ним приучать – прямо с понедельника.

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