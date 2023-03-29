В карельском поселке выбрали самую красивую и талантливую девушку

Зрительный зал Дома культуры едва вмещал всех желающих посмотреть на настоящий праздник молодости и красоты.

Участницы конкурса красоты в возрасте от 16 до 30 лет предстояло показать жюри и зрителям свои таланты, обаяние, очарование, красоту души, ум и интеллект. Очаровательные девушки пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах, в общем, несли зрителям добро и радость. С первой минуты представления никто не оставался равнодушным к происходящему на цене.

«Какие все девочки молодцы. Мне, как председателю жюри, было очень тяжело сделать выбор, так как каждая из вас — уникальна. Но выбор сделан», — объявила Анна Карнишева.

Право носить корону «Вилговская красавица — 2023» по решению жюри выпало 19- летней Лилии Корябиной. Девушка учится на втором курсе Петрозаводского техникума городского хозяйства.

«Мне в первую очередь хотелось доказать самой себе, что я не хуже других. Мне всегда нравился активный образ жизни. « Я за любой кипишь, кроме голодовки» — так звучит мой девиз. Для меня важно идти и достигать намеченную цель. На конкурсе кроме победы я получила новые впечатления, полезную информацию, положительные эмоции, интересные знакомства. Следующая моя задача, с которой предстоит справиться, – закончить с хорошими отметками второй курс техникума», — рассказала Лилия.

Участницы выразили слова благодарности всем, кто делал праздник особенно красочным: хореографам, учителям по вокалу, спонсорам, организаторам.

«Хотелось бы особенно выразить большое «спасибо» Ирине Сухановой — организатору, которая три месяца жила только конкурсом, поддержкой и помощью девушек, которая устроила не просто конкурс, а настоящий обучающий курс для девочек. Она научила каждую поверить в себя , проявить разные качества, показать себя достойно», — говорят девушки.

Праздничная программа была украшена творческими номерами местных и приезжих артистов. Каждого приветствовали шквалом аплодисментов. Зрительный зал на время представления наполнился улыбками и переживаниями.