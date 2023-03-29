В Думу внесен законопроект о минимальном размере алиментов

В Госдуму РФ внесен законопроект о минимальном неснижаемом размере алиментов, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

«Предлагаемый законопроект предусматривает введение определения «прожиточного минимума на ребенка» в Семейный кодекс при определении суммы алиментов и вводит минимальный неснижаемый уровень алиментов, защищая таким образом право ребенка на гарантированное получение минимального содержания»,

- говорится в пояснительной записке.

Законопроект излагает статью 81 Семейного кодекса РФ в новой редакции, предусмотрев, что по решению суда на каждого ребенка ушедший из семьи родитель должен платить не менее 50 процентов суммы прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте РФ.

Авторы законопроекта считают, что существующая система позволяет ушедшему из семьи родителю платить алименты менее половины прожиточного минимума ребенка, что ущемляет права ребенка. Законодательная инициатива понятна: коль государство установило прожиточный минимум ребенка, то обязанность обоих родителей в равной мере обеспечить этот минимум. Соответственно, если детей несколько, то официально установленный прожиточный минимум должен быть обеспечен родителями каждому из них.

Остается не совсем понятным, как этот закон будет реализовываться родителями, имеющими заработную плату, например, 20-25 тысяч рублей в месяц – а таких в России значительное количество. // Фото: freepik