28 марта 2023, 21:44
Макароны, каши, консервы, чай собирают для нуждающихся в Петрозаводске
Продукты просят приносить на Вольную с 10:00 до 13:00
В столице Карелии собирают продуктовую помощь для малоимущих семей. Сбором продуктов занимается социальный центр «Попечение».
Петрозаводчане могут принести макароны, различные крупы, муку, каши, консервы, сахар, чай, сладости, печенье, сгущенное молоко, сухое молоко, растительное масло и майонез на Вольную, 1.
Продукты принимают ежедневно с 10:00 до 13:00. // фото freepik.com