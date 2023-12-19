В карельском поселке широко отметили открытие лыжного сезона

На лыжи встали около 100 спортсменов и любителей лыжного спорта из разных населенных пунктов Пряжинского района и Петрозаводска.

В спортивном мероприятии приняли участие лыжники из поселков Пряжа, Ведлозеро, Матросы, Святозеро и города Петрозаводск. Юным участникам предстояло пройти самую короткую дистанцию — 500 метров. Самую длинную лыжню – пять километров — прошли мужчины (в разных возрастных группах). Победители соревнований получили грамоты и медали.

После лыжного забега все участники смогли угоститься чаем с блинами.

«Пряжинская освещенка» — излюбленное место лыжных прогулок детей и взрослых. Появилась она пятнадцать лет назад благодаря неравнодушным жителям Пряжи.

«Раньше на ее месте между ДРСУ и Лесхозом была дорога для проезда трелевочных тракторов, с глубиной колеи почти один метр, часто наполненная водой. Полноценные тренировки могли проводиться только тогда, когда выпадало много снега. Спортсменам приходилось лопатами кидать снег, готовить трассу. Но и тогда лыжники любили это место:

«Здесь такой хороший сосновый бор, Он вырабатывает фитонциды, которые обеззараживают воздух»,

— рассказывает лыжник со стажем Владимир Яковлевич Кононов.

Сегодня трасса составляет 2.5 километра. Она облагорожена, есть туалеты, места для общей физической подготовки, раздевалка… И все это сделано без государственной поддержки.

Открытие лыжного сезона 2023-202», которое собрало любителей активного отдыха, доказало очередной раз сплоченность людей. Горячий чай на свежем воздухе, хорошо подготовленная трасса, призы – отлично создают хорошее настроение. А это значит, дети и взрослые еще раз встретятся на свежем воздухе, чтобы провести время вместе.//фото: Анатолий Полищук