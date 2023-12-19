Прогулка опасного хищника по городу попала в объектив видеокамеры

Жительница Суоярви опубликовала в соцсети видеосюжет, который набирает большое количество просмотров.

Как рассказала Алена Кузнецова, видео заснято на окраине города, на улице Новоселов (район Кайпа). По соседству находятся жилые дома, куда и направился волк.

«Кто любит поздние прогулки, будьте осторожны и берегите своих домашних животных»,

— предостерегает Алена.

Надо заметить, что это место довольно людное: рядом находится остановка, на которой дети садятся в автобус, чтобы уехать в школу.//фото: скриншот видео