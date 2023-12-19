19 декабря 2023, 07:06
Прогулка опасного хищника по городу попала в объектив видеокамеры
Ночной моцион волка на стройплощадке в Суоярви попал в объектив видеокамеры
Жительница Суоярви опубликовала в соцсети видеосюжет, который набирает большое количество просмотров.
Как рассказала Алена Кузнецова, видео заснято на окраине города, на улице Новоселов (район Кайпа). По соседству находятся жилые дома, куда и направился волк.
«Кто любит поздние прогулки, будьте осторожны и берегите своих домашних животных»,
— предостерегает Алена.
Надо заметить, что это место довольно людное: рядом находится остановка, на которой дети садятся в автобус, чтобы уехать в школу.//фото: скриншот видео