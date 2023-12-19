Wildberries построит распределительный центр в Петрозаводске

В Петрозаводске появится логистический распределительный центр популярного маркетплейса. Участок под будущий объект предоставят Wildberries в аренду без проведения торгов, это следует из распоряжения правительства Карелии.

«<…>предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз» право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 10:01:0210107:197, площадью 272 003 кв. м, расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 10:01:210107, без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта»,

- говорится в тексте документа.

Согласно публичной кадастровой карте города, участок с номером 10:01:0210107:197 расположен между Шуйским шоссе и Станционным Томицким сквером. // фото «Петрозаводск говорит»