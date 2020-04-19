В карельском поселке Ляскеля люди 25 лет живут без детского сада

В советские времена в поселке Ляскеля Питкярантского района было три ведомственных дошкольных учреждения, но во время перестройки они были закрыты. Многие годы местные жители возят детей в соседнюю деревню. В 2018 году по федеральной целевой программе строительство детского сада все-таки началось. Но после возведения фундамента договор со строителями был расторгнут в связи с перепроектированием объекта. Министр строительства РК Виктор Россыпнов заверил, что детский сад в Ляскеля на 110 мест откроется к 1 сентября 2021года.