В карельском Минстрое подсказали, как сэкономить на подключении к газу

В двух районах Петрозаводска – на Ключевой и в Соломенном - природный газ доведен до фасадов многоквартирных домов с централизованной системой газоснабжения.

Завершить газификацию Птицефабрики и Первомайского проспекта в Петрозаводске планируют до конца года. Газификация Октябрьского проспекта и Зареки продолжается. Работы планируют завершить в 2027 году.

В карельском Минстрое сообщили, что разработку документации для строительства газовых распределительных сетей на Голиковке, Перевалке и в Пятом поселке планируют только начать в 2024 году, провести природный газ на Кукковку, в Центр и Сулажгору – к 2029-2030.

Газ бесплатно подводят до фасада многоквартирного дома, все внутренние работы выполняются за счет жильцов. При этом больших трат можно избежать, если переход на природный газ совпадет с капитальным ремонтом внутридомовой системы газоснабжения.

Для этого нужно провести собрание собственников, на котором принять решение о капремонте внутренней системы газоснабжения с одновременным переводом на природный газ. Затем следует обратиться в Фонд капитального ремонта. Если деньги аккумулируются на специальном счете, то после собрания жильцам нужно обратиться в управляющую компанию для организации работ. Если в доме ТСЖ, то все работы жильцы организуют самостоятельно, используя средства спецсчета.

По данным Фонда капремонта, в планах на 2023 и 2024 годы перевод на природный газ 20 домов, 15 из них в Петрозаводске, 5 – в Кондопоге.

Первыми станут дом на улице Коммунистов, 32-а, в Петрозаводске и дом на улице Горького, 8, в Кондопоге. Жильцы этих домов провели общие собрания, приняли решение. Сейчас кубометр сжиженного углеводородного газа стоит 107,56 рублей, кубометр природного газа – 6,39 рублей. // фото freepik.com