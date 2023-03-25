25 марта 2023, 09:22
Участник СВО из Карелии женился во время отпуска
Молодые люди вместе уже десять лет, на днях они узаконили отношения
Военнослужащий из Карелии и его избранница узаконили свои отношения после десяти лет совместной жизни. Церемония прошла 23 марта в олонецком ЗАГСе, стало известно из официальных источников.
Участник СВО прибыл в небольшой отпуск, чтобы сделать предложение. Супруги оба из поселка Ильинский.
В торжественную и волнительную минуту с молодоженами рядом находились родные, друзья и односельчане.
Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о мобилизованном петрозаводчанине, который женился во время отпуска. Молодой человек сделал предложение по телефону на старый Новый год, а 14 февраля его избранница получила кольцо. Торжественная регистрация прошла на днях. // фото из официальных источников