Участник СВО женился во время отпуска

Молодые люди вместе живут уже четыре года, воспитывают трехлетнюю дочь. Узаконить свои отношения жених и невеста решили, когда находились в вынужденной разлуке.

«Михаил сделал мне предложение на старый Новый год по телефону, а 14 февраля я получила от него подарок – золотое кольцо. Мне оставалось только выбрать дату для торжественной регистрации, чтобы она совпала с его отпуском», — рассказала Алена Вокулова.

В ближайшее время мобилизованный вновь отправиться на место службы. Его будут провожать жена и дочь.