Стелу «Туризм – лучший отдых» демонтировали и увезли

После того, как Дом Захаровых перенесли со старого места, дошла очередь и до любимой петрозаводчанами стелы. Ее демонтировали, сообщил мэр Владимир Любарский.

Когда знак «Туризм – лучший отдых» убирали, оказалось, что есть надежда на его восстановление.

- Еще не все потеряно – может, и удастся восстановить, в том числе с применением современных технологий и материалов. Но пока уверенности в этом нет,

- заявил мэр.

Стелу увезли на реставрацию, свое окончательное мнение скажут специалисты.

Напомним, Дом Захаровых перенесли в квартал исторической застройки, потому что он со временем стал малоприметным среди современных построек. // фото: Владимир Любарский/ВКонтакте