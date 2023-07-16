В карельском городе люди мучаются от проникающей всюду сажи

В Сегеже местные жителю жалуются на сажу.

«Ежедневный толстый слой, проникающий везде и всюду»,

- рассказывается в паблике «Сегежа online».

Со слов сегежанки, каждый день начинается с уборки придомовой территории от слоя черноты, ее не так-то просто отмыть или отстирать.

Грядку с клубникой она накрыла белым материалом, на котором оседает черные крупицы. Женщина отмечает, что люди этим не дышат, но удобств от этого не меньше.

«Этого не должно быть в принципе. В Минприроды бесполезно писать - ни ответа, ни привета. Куда еще обращаться?»

Собственно, в карельском ведомстве ответили, что объекты негативного воздействия на окружающую среду подлежат федеральному государственному контролю и относятся к полномочиям Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора. // фото VK-паблик