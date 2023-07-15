15 июля 2023, 13:00
Под Петрозаводском образовалась гигантская пробка
Кто не может больше ждать, разворачивается
Километровая пробка образовалась под Петрозаводском.
На скопление автомобилей пожаловались в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии». Со слов очевидцев, многие не выдерживают и разворачиваются.
«Огромная километровая пробка давно в Мелиоративном, многие разворачиваются. Не понятно, что случилось, но лучше ехать в объезд!»
- пишут в паблике.
Подписчики пишут, что в Чалне также огромные пробки в обе стороны от ремонтируемого моста. Время ожидания может составить более получаса. // фото из VK-паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии»