Под Петрозаводском образовалась гигантская пробка

Километровая пробка образовалась под Петрозаводском.

На скопление автомобилей пожаловались в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии». Со слов очевидцев, многие не выдерживают и разворачиваются.

«Огромная километровая пробка давно в Мелиоративном, многие разворачиваются. Не понятно, что случилось, но лучше ехать в объезд!»

- пишут в паблике.

Подписчики пишут, что в Чалне также огромные пробки в обе стороны от ремонтируемого моста. Время ожидания может составить более получаса. // фото из VK-паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии»