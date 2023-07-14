Магазин косметики затопило в центре Петрозаводска

Магазин косметики затопило на проспекте Ленина. На потоп пожаловались в паблике «Подслушано в Птз». По словам автора сообщения, специалисты аварийной службы развели руками и сказали, что ничего не смогут сделать. Они предположили, что кто-то смыл тряпку в унитаз, от того и беды.

Чтобы добраться до засора, якобы нужно вскрыть крыльцо и полы. В связи с чем магазин могут закрыть на неопределенное время.

Автор сообщения предполагает, что восстановить плитку после таких работ будет трудно, а выручку им никто не возместит. // фото скриншот