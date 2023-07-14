Белок в названном их именем парке убивают собаки

Живущих в парке на Кукковке белок убивают большие собаки. Об этом написала горожанка в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте. Она возмущена, что хозяева выпускают псов гулять без намордников и поводков.

По словам женщины, большие собаки охотятся на белок и отрывают им головы. Она пишет, что это ненормально – ведь парк назвали именно в честь белок – «беличий остров», здесь их должны сохранять.

Автор поста считает, что нужно установить камеры видеонаблюдения и штрафовать хозяев собак.

Напомним, ранее белка пришла в сетевой магазин в Сегеже и попала на видео. // фото: «Петрозаводск говорит»