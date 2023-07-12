12 июля 2023, 07:15
Соцсети

К сотрудникам магазина в Карелии пришла белочка

Зверек забежал в сетевой магазин и тщательно его обследовал

Пушистая лесная белка забежала в один из магазинов в Сегеже. Видео опубликовала подписчица паблика «Весь Петрозаводск и Карелия» ВКонтакте.

В кадре видно, что симпатичный зверек прошмыгнул через открытую дверь и стал бегать по помещению. Белка изучила пространство, немного побыла у холодильника с пивом, вызвав шутки комментаторов, а потом ретировалась.

Некоторые пользователи предположили, что она пришла за орешками, и спрашивали, покормили ли ее. Автор видео ответила, что белки – ручные, их регулярно кормят. // фото, видео: «Весь Петрозаводск и Карелия»/ВКонтакте

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Метки: 
новости Карелии
Сегежа
белочка