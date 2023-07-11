Петрозаводчане купили рыбу с червями в сетевом магазине

Продукты с сюрпризом продолжают попадаться жителям Карелии. В этот раз в замороженной рыбке, купленной в одном из сетевых магазинов, петрозаводчан ждал неприятный сюрприз. О находке в минтае они рассказали в сообществе «Подслушано в Птз».

«Хорошо, что вовремя заметили! Совсем уже страх потеряли! Их самих бы таким калорийным блюдом накормить!» - возмущенно написали пользователи сообщества, сопроводив пост фотографиями. // фото VK-паблик