11 июля 2023, 21:26
Петрозаводчане купили рыбу с червями в сетевом магазине
Свое возмущение покупкой горожане выразили в соцсети
Продукты с сюрпризом продолжают попадаться жителям Карелии. В этот раз в замороженной рыбке, купленной в одном из сетевых магазинов, петрозаводчан ждал неприятный сюрприз. О находке в минтае они рассказали в сообществе «Подслушано в Птз».
«Хорошо, что вовремя заметили! Совсем уже страх потеряли! Их самих бы таким калорийным блюдом накормить!» - возмущенно написали пользователи сообщества, сопроводив пост фотографиями. // фото VK-паблик