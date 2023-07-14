Единственную почту хотят закрыть в карельском поселке

Единственное в поселке Ильинский отделение почты планируют закрыть. Оно оказалось нерентабельно, поэтому почтальоны работают последние дни, пишут жители в группе «Ильинский лесопильный завод (КАРЕЛИЯ)» ВКонтакте.

Сельская администрация просит оставить почту, пишет в вышестоящие инстанции, в том числе в Главпочтамт. Подключился совет ветеранов, но отделение все равно решили ликвидировать – просьбы игнорируют.

Активисты решили провести опрос - «Нужна ли почта в Ильинском?». За несколько часов в нем приняло участие более 200 человек, практически все выступают за сохранение почты – против пока подан один голос.

В комментариях местные жители пишут, что в поселке масса других проблем из-за бездумной оптимизации.

- Банкротство крупнейшего Ильинского лесопильного завода, закрытие станционарного отделения Ильинской больницы и отделения скорой помощи, отсутствие регулярного автобусного сообщения с районным центром, всего не перечислить...Теперь почта,

- сетует Валентина Абрамова.

Другая жительница поселка возмущается, что в Ильинский не ходят автобусы, при этом люди вынуждены ездить в Олонец по врачам, чтобы снять деньги с карты, за разрешением на похороны.

- Оптимизировали все, что могли! Теперь еще и за пенсией будем ездить?

– негодует она.

Ранее мы писали о проблемах с почтой у жителей Крошнозера и других небольших населенных пунктов Пряжинского района. // фото: www.freepik.com