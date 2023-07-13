Жители карельского города столкнулись с нехваткой бензина

В Лахденпохье всего две автозаправки. Одна закрылась на реконструкцию, работу она может возобновить лишь в августе. В пик туристического сезона в городе осталась функционировать лишь одна АЗС. В итоге местные жители столкнулись с проблемами при заправке.

Днем в сообществе «Лахденпохья-Навсегда!» появилось сообщение о том, что на АЗС закончился бензин:

«Действительно бензина нет. Совсем нет. Никакого нет. Во всем городе нет».

На проблему обратили внимание в карельском Минэке. Там сообщили о возросшей нагрузке на АЗС из-за реконструкции другой.

«Отправка топлива осуществляется на постоянной основе, но запасы топлива на АЗС ограничены имеющимися емкостями для хранения. Сейчас бензовоз находится в пути»,

- ответили в министерстве. Там также добавили, что компании предложено рассмотреть возможность увеличения запасов топлива.

Но ответ чиновников не успокоил местных жителей.

«А может имело смысл, построить еще одну заправку, с таким потоком туристов, а не закрывать единственную приличную? Тем самым вообще оставив город без бензина! Нам теперь, как и в больницу, ездить заправляться в Сортавала? Так до него нужно еще доехать, а вот не на чем!» - написала одна из подписчиц. // фото freepik.com