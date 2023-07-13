Заброшенное помещение на Варкауса ремонтируют, там могут открыть тир

В здании бывшего стрелкового тира на набережной Варкауса начали делать ремонт.

Несколько лет назад там частично отремонтировали крышу, электропроводку, заменили двери, но завершить работы не удалось, тир не заработал. Здание в итоге передали агентству городского развития.

По словам врио главы города Инны Колыхматовой, помещение находится в удручающем состоянии. Сейчас в нем пытаются восстановить электроснабжение, вывезти весь мусор. Затем отремонтировать тепловые сети и систему водоснабжения.

Что разместится в пустующих залах – предстоит решить мэрии. Здесь могут открыть тир, спортивный или тренажерный залы или что-то другое. // фото с VK-страницы Инны Колыхматовой