В Карелию везут лесопродукцию без карантинных сертификатов

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора в августе провели мониторинг безопасности ввозимой древесины из других регионов России. В ходе проверок было установлено 50 фактов ввоза железнодорожным транспортом лесопродукции без карантинных сертификатов на территорию Карелии.

Вредителей могли ввести с хвойными пародами объемом свыше 2800 куб.м из карантинных зон Вологодской, Кировской, Тверской и Костромской областей. Отправителям объявлены предостережения о недопустимости подобных нарушений. А карельскому грузополучателю объявлено предостережение о необходимости проведения фитосанитарного обследования мест складирования древесины и соответствующего обеззараживания.

В ведомстве отметили, что всего с начала года выявлен 81 факт ввоза на территорию Карелии лесопродукции без карантинных сертификатов. Фото: pxhere.