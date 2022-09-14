14 сентября 2022, 10:51
Петрозаводчан приглашают на уборку парка Беличий остров
Эко-акция состоится на Кукковке в субботу
Администрация Петрозаводска приглашает петрозаводчан на мероприятие по уборке территории парка Беличий остров. Экологическая акция начнется 17 сентября с 10.00, сообщили в пресс-службе мэрии.
Сбор участников пройдет у входа в парк со стороны улицы Торнева, в районе дома № 1. Мешки и перчатки будут предоставлены.
«Субботник проведут в преддверии Дня работника леса, который отмечается каждое третье воскресенье сентября»,
- пояснили в городской администрации. Фото: pxhere.