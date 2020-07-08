В Карелию пришла мода на спутниковое телевидение

МТС отмечает рост популярности спутникового телевидения у жителей Карелии: за июнь этот показатель вырос на 30 процентов относительно весны. Больше половины всех подключений приходятся на конвергентное предложение, когда вместе со спутниковым ТВ подключается и домашний интернет.

Наиболее активно вырос спрос на «тарелки» в Приладожье, а также в Прионежском районе. В топ-5 «главных по тарелочкам» вошли Прионежский, Сортавальский, Лахденпохский. Питкярантский, Пряжинский районы.

«Интерес жителей Карелии к спутниковому телевидению растет от месяца к месяцу, и это связано не только с сезонным фактором – спрос на ТВ-сервисы подстегнул спрос на качественный досуг во время карантинной паузы. На увеличение показателей также повлияла непривычно жаркое начало лета. Многие жители, перешедшие на удаленный режим работы или находящихся в вынужденном отпуске, переехали за город еще весной и все еще остаются на дачах», – отметил директор филиала МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.