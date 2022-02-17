В Карелии закупят водовозы

На приобретение нового водовоза для Беломорска в бюджете республики заложено 6 млн рублей. Используемая сейчас машина давно выработала свой срок эксплуатации и требует замены. Об этом сегодня на заседании заксобрания Карелии сообщила депутат от Поморского округа Ирина Кузичева.

Кроме того, парламентарии приняли решение направить 5,3 млн рублей на приобретение водовоза для обслуживания 979 жителей поселка Лендеры Муезерского района.

«Для жителей Лендер проблема с питьевой водой – одна из главных. Водопровода в населенном пункте нет, а водовоз, который обслуживал поселок, пришел в негодность. Поэтому по инициативе депутатов республики в бюджете Карелии предусмотрены необходимые средства», - сказала Татьяна Тишкова.

После выделения средств их казны будет объявлен конкурс на закупку техники. Правда, пока не решен вопрос, на чей баланс будет поставлен новый водовоз. Кроме того, для машины пока не найден водитель. Фото: pixabay.com/ru