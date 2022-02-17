Петрозаводчанам объяснили, как воспользоваться «гаражной амнистией»

В прошлом году вступил в силу так называемый закон о «гаражной амнистии». В мэрии Петрозаводска напомнили, что теперь все россияне, в том числе и жители Карелии, могут бесплатно получить земельные участки под своими гаражами.

Оформить документы о собственности на эту землю можно в течение пяти лет. Под действие «гаражной амнистии» попадают объекты, установленные до 30 декабря 2004 года. Это в том числе и постройки, которые находятся в гаражно-строительных кооперативах.

Самовольно построенные гаражи не попадают под «гаражную амнистию», как и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах, а также гаражи, возведенные после указанной даты, то есть после вступления в силу Градостроительного кодекса РФ.

Воспользоваться «гаражной амнистией» смогут владельцы гаражей, их наследники, а также граждане, которые приобрели гаражи у лица, подпадающего под «гаражную амнистию». Нужно только написать заявление.

Если участок расположен на муниципальной земле, его следует подать в городскую администрацию. Если он относится к государственным (неразграниченным) землям, нужно обращаться в Министерство имущественных и земельных отношений Карелии или в созданное при нем государственное казенное учреждение «Управление земельными ресурсами».

Сотрудники управления земельных ресурсов администрации Петрозаводска консультируют горожан по реализации положений федерального закона по телефонам: 71-35-46, 71-34-81, 71-36-71. // Фото: источник