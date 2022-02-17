Жители Карелии болеют за Камилу Валиеву

Сегодня, 17 февраля, Камила Валиева выступит на пекинской Олимпиаде в произвольной программе. Выход российской фигуристки на лед запланирован на 16:49 по московскому времени. Юную спортсменку поддерживает вся страна, в том числе и жители Карелии. Известный в республике тренер по фигурному катанию пожелал Камиле удачи.

Напомним, спортсменку пытались временно отстранить от соревнований после положительной допинг-пробы. Однако спортивный арбитражный суд отклонил обращения МОК, ISU и WADA и допустил фигуристку к дальнейшему участию в Играх.

Российские спортсмены и просто поклонники фигурного катания считают это еще одним испытанием, которое предстоит выдержать юной спортсменке. Руководитель Федерации фигурного катания Карелии Юлия Краянова уверена, что Валиева с ним справится.

Фото: из личного архива Ю.Краяновой

Камиле необходимо абстрагироваться от всех хэйтеров, информации СМИ и делать свое любимое дело! Катать так, как умеет только она. Поддержка и забота близких – родные, тренеры, друзья – помогут ей выстоять в этом бою! Она умничка! Болеем, верим и поддерживаем!

– говорит Юлия.

По мнению тренера, чем больше соревнований за спиной, тем сильнее спортсмен психологически. И следующие испытания он проходит гораздо легче. Именно так на протяжении всей спортивной карьеры формируется индивидуальный неповторимый характер:

Олимпийский характер – это реальность. Воспитать в себе Олимпийского чемпиона сравнимо с трудом материнства. Это такая же индивидуальная, кропотливая работа, в которую нужно вкладывать душу, все свое время и прилагать невероятные усилия, сравнимые с процессом воспитания настоящего человека. Делюсь, как мать троих детей, и две из которых –фигуристки. Эта постоянная работа со своими страхами и большой физический труд.

По итогам короткой программы Камила Валиева занимает первое место с результатом 82.16 балла. На втором – Анна Щербакова, у которой 80.20 баллов, на третьем месте – японка Каори Сакамото, набравшая 79.84 балла.

Вне зависимости от итога сегодняшних соревнований, Камила Валиева останется первой спортсменкой, которая выполнила прыжок в четыре оборота в программе Олимпиады. Раньше этот элемент считался редким личным достижением женщин-фигуристок. Но опыт Валиевой в Пекине может изменить программы олимпийского женского одиночного катания.