05 июня 2023, 18:00
В Карелии зафиксированы случаи клещевого энцефалита и боррелиоза
За неделю от клещей пострадали более 300 человек
В Роспотребнадзоре рассказали о случаях клещевого энцефалита и боррелиоза в Карелии.
«С начала эпидсезона лабораторно подтверждено 3 случая клещевого боррелиоза, 1 случай клещевого вирусного энцефалита»,
- сообщили в управлении. Мониторинг по клещам там ведут с 1 марта.
Жертвами клещей по данным на 4 июня всего стали 815 человек, из них детей - 204. За прошедшую неделю на клещей пожаловались 364 человека.
Клещи кусают в Петрозаводске и Костомукше, Кондопожском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пудожском, Сегежском, Сортавальском, Лахденпохском, Суоярвском, Пряжинском, Беломорском, Кемском, Муезерском районах.
Прививки против клещевого энцефалита в Карелии сделали 10453 человека. // фото unsplash.com