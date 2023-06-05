В Карелии зафиксированы случаи клещевого энцефалита и боррелиоза

В Роспотребнадзоре рассказали о случаях клещевого энцефалита и боррелиоза в Карелии.

«С начала эпидсезона лабораторно подтверждено 3 случая клещевого боррелиоза, 1 случай клещевого вирусного энцефалита»,

- сообщили в управлении. Мониторинг по клещам там ведут с 1 марта.

Жертвами клещей по данным на 4 июня всего стали 815 человек, из них детей - 204. За прошедшую неделю на клещей пожаловались 364 человека.

Клещи кусают в Петрозаводске и Костомукше, Кондопожском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пудожском, Сегежском, Сортавальском, Лахденпохском, Суоярвском, Пряжинском, Беломорском, Кемском, Муезерском районах.

Прививки против клещевого энцефалита в Карелии сделали 10453 человека. // фото unsplash.com