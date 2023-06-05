Водители Петрозаводска все чаще забывают регистрировать автомобили

Водители Петрозаводска все чаще не ставят приобретенный транспорт на учет. Об этом сообщает ГИБДД карельской столицы. В ведомстве напомнили, чем грозит отсутствие регистрации.

Так, управление незарегистрированным автомобилем влечет за собой штраф в размере 500-800 рублей. Документы на автомобиль и государственные регистрационные знаки изымаются дорожным полицейским. Без знаков водитель не сможет передвигаться на машине, ее придется везти на эвакуаторе. Госпошлина за регистрацию транспортного средства с выдачей государственных регистрационных знаков обойдется собственнику в 2850 рублей.

В Госавтоинспекции отметили, что за повторное подобное нарушение полагается штраф в 5000 рублей или лишение прав на 1-3 месяца. // Фото ГИБДД Петрозаводска