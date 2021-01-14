В Карелии зафиксировано 35 новых случаев внебольничной пневмонии

Общее число заболевших внебольничной пневмонией растет в Карелии с каждым днем.

За прошедшие сутки, как сообщает оперштаб, были госпитализированы 35 человек. Новых смертей в Карелии от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

С 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4079 пациентов, 106 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Всем заболевшим проводят исследование на COVID-19. (фото optimism.kz)