14 января 2021, 09:36
Общество

В Карелии зафиксировано 35 новых случаев внебольничной пневмонии

С 1 апреля воспалением легких в республике заболели более 4000 человек

Общее число заболевших внебольничной пневмонией растет в Карелии с каждым днем.

За прошедшие сутки, как сообщает оперштаб, были госпитализированы 35 человек. Новых смертей в Карелии от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

С 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4079 пациентов, 106 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Всем заболевшим проводят исследование на COVID-19. (фото optimism.kz)

Обсудить
просмотр
180716
Метки: 
внебольничная пневмония
новости Карелии
новости петрозаводска
оперштаб
статистика
заболеваемость