В Карелии выявляют недостоверную информацию в соцсетях

В Центре управления регионом республики помимо обработки обращений от жителей Карелии занимаются выявлением недостоверной информации в Интернете. Специалисты предупреждают, чем может быть опасно в сложившейся ситуации доверие к злоумышленникам.

ЦУР Карелии выявил фейк в соцсетях. Один из пабликов Карелии опубликовал на своей странице пост жителя финского города Турку. В нем иностранный гражданин призывал родственников российских солдат связаться с ним в личных сообщениях, если они хотят узнать о судьбе своих близких.

Как пояснили специалисты, данные способы могут использоваться разведкой ВСУ для сбора информации о российских военнослужащих. Материалы переданы в соответствующие органы. Фото: pixabay.com/ru