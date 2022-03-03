03 марта 2022, 10:07
Общество

Дорожная обстановка в Карелии может существенно ухудшиться

В ближайшие часы на большей части территории республики ожидается снег с дождем

В ближайшие часы на большей части территории Карелии ожидается снег с дождем. Это может существенно осложнить дорожную обстановку, сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

Водителей просят учитывать при выборе скорости погодные условия и состояние проезжей части. Также автомобилистам советуют быть предельно внимательными при выполнении маневров и не допускать экстренного торможения.

Госавтоинспекция рекомендует водителям республики использовать максимально бережный стить вождения. Фото источника

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Метки: 
ГИБДД
дорожная обстановка
снег
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предупреждение
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