Дорожная обстановка в Карелии может существенно ухудшиться

В ближайшие часы на большей части территории Карелии ожидается снег с дождем. Это может существенно осложнить дорожную обстановку, сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

Водителей просят учитывать при выборе скорости погодные условия и состояние проезжей части. Также автомобилистам советуют быть предельно внимательными при выполнении маневров и не допускать экстренного торможения.

Госавтоинспекция рекомендует водителям республики использовать максимально бережный стить вождения. Фото источника