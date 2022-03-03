03 марта 2022, 10:07
Дорожная обстановка в Карелии может существенно ухудшиться
В ближайшие часы на большей части территории республики ожидается снег с дождем
В ближайшие часы на большей части территории Карелии ожидается снег с дождем. Это может существенно осложнить дорожную обстановку, сообщает пресс-служба ГИБДД республики.
Водителей просят учитывать при выборе скорости погодные условия и состояние проезжей части. Также автомобилистам советуют быть предельно внимательными при выполнении маневров и не допускать экстренного торможения.
Госавтоинспекция рекомендует водителям республики использовать максимально бережный стить вождения. Фото источника