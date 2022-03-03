Пивненко возглавила Общественный штаб помощи жителям Донбасса

В Карелии создан Общественный штаб помощи жителям Донбасса, его возглавила депутат Госдумы Валентина Пивненко, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Сегодня солдаты и офицеры Вооруженных сил России самоотверженно защищают простых людей, мирных жителей Украины, которые много лет были изгоями только за то, что хотели говорить на своем родном русском языке. Решение президента поддержало большинство граждан нашей страны. Люди объединяются, чтобы показать, что они солидарны со своими соотечественниками на Украине и готовы помогать им. И Карелия не осталась в стороне»,

- сказала депутат, добавив, что жители республики предложили создать Общественный штаб помощи жителям Донбасса. По словам Валентины Пивненко, люди звонят, пишут, высказывают желание участвовать в совместной работе штаба, предлагают помощь.

«Мы открыты для всех, кто искренне разделяет боль страдающих на Украине людей, для всех, кто готов защищать решение нашей страны спасти жителей Донбасса», - сказала парламентарий.

Важнейшим направлением в деятельности штаба станет информационная работа, предоставление достоверной и правдивой информации, разоблачение фейков, объяснение ситуации.

Члены штаба убеждены: важно, чтобы голос большинства, которое поддерживает действия России, звучал громко и уверенно. В соцсети организован паблик «Поможем жителям Донбасса!». На площадке будут размещать комментарии экспертов, мнения и информацию.

Также штаб будет вести работу с молодежью, будет координировать и проводить мероприятия в поддержку жителей Донбасса. (фото пресс-служба праивтельства РК)