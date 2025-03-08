В Карелии выявили 250 тонн недостоверно задекларированного зерна

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило в Карелии нарушения требований Таможенного союза. Нарушен технический регламент «О безопасности зерна».

Как сообщает ведомство, в Карелию из Вологодской области поступила партия ячменя кормового в количестве 38 тонн в сопровождении деклараций о соответствии. Предприятие, изготовитель зерна, применяло при выращивании зерна пестициды и агрохимикаты, такие как Магнат Тотал и Ластик Экстра. Однако в протоколах испытаний, на основании которых принята декларация, отсутствует информация о проведении исследований на определение остаточных веществ пестицидов.

Всего в ходе проведенных надзорных мероприятий установлено, что на территорию нашей республики поступило семь партий зерна на кормовые цели объемом более 250 тонн без проведения исследований на определение остаточного содержания пестицидов.

В итоге три декларации о соответствии на зерно признаны недействительными. В адрес изготовителей и поставщиков недостоверно задекларированного зерна объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. // Фото: Петрозаводск говорит.