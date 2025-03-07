Блогера из Петрозаводска задержали по делу об отмывании денег

В Краснодарском крае задержали блогера-миллионника Александру Митрошину. В отношении девушки заведено уголовное дело об отмывании денег, сообщается в телеграм-канале столичного СК. Уроженку Петрозаводска в ближайшее время отвезут в Москву на допрос.

Блогера подозревают в отмывании денег в особо крупном размере. Как предположили следователи, девушка приобрела более 127 миллионов рублей в результате совершения ею преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов). Она легализовала часть денег путем покупки недвижимости в Москве. Блогеру может грозить до семи лет лишения свободы.

Весной 2023 года против Митрошиной уже заводили уголовное дело. В тот раз, СК предполагал, что с октября 2020 по май 2022 года Митрошина, являясь ИП, применяла упрощенную систему налогообложения, хотя доход от ее образовательных курсов превышал допустимый лимит. Блогер уклонилась от уплаты налогов на более чем 120 миллионов рублей. Долг она погасила. Девушка известна по сети курсов на тему раскрутки в соцсетях.