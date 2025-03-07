07 марта 2025, 13:24
Стая собак напала на женщину в Карелии у ее дома
Жительница Кеми получит компенсацию за укусы безнадзорных животных
Фото: unsplash.com / Alexandr Bendus
В Кеми местная жительница получит компенсацию за нападение безнадзорных собак. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.
По данным источника, в один из дней женщина подверглась нападению бродячих животных прямо у своего дома. В результате произошедшего горожанка получила телесные повреждения, она испытала физические и нравственные страдания.
В ходе рассмотрения дела было доказано, что администрация Кемского района ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по организации мероприятий по обращению с бездомными животными. Это стало причиной травмирования женщины.
Прокурор просил назначить горожанке компенсацию в размере 100 тысяч рублей, однако суд решил, что достаточно будет и 30 тысяч.