Мужчина упал на мосту и умер в Карелии

Очевидцы заметили мужчину, который шел по мосту и упал на дорогу. Жители Сегежи обсуждают трагический случай, который произошел в городе.

«По поводу мужчины сегодня утром на путепроводе в сторону Гористой. Шел, упал на спину, ударился головой. Попытался подняться, упал лицом и разбил нос, пошла пена. Вызвали бригаду медиков, сердце на тот момент уже не билось. Фельдшеры начали реанимацию»,

- 6 марта рассказал подробности трагедии очевидец в сообществе «Сегежа online». В комментарих сегежане рассказали, что на улицах города – гололед.

В комментариях люди интересовались состоянием здоровья мужчины и задавали вполне уместный вопрос: с кого спросят за некачественную уборку моста, на котором упал человек?

Родственник упавшего на мосту мужчины сообщил, что это был его отец. Спасти мужчину не удалось.