07 марта 2025, 11:24
Молодая петрозаводчанка чуть не убила мужа шампуром
Жительница карельской столицы предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью своего супруга
Фото: «Петрозаводск говорит»
Перед судом предстанет 26-летняя жительница Петрозаводска. Молодую женщину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью своего мужа, об этом информирует пресс-служба республиканской прокуратуры.
По данным ведомства, в январе этого года супруги отдыхали на даче вблизи деревни Машезеро. Между ними возник конфликт, и мужчина ударил женщину. Та затаила обиду, взяла шампур и ударила им мужа в спину. Потерпевший обратился за медицинской помощью только на следующий день. У него было диагностировано проникающее ранение грудной клетки, мужчина долго лечился.
Уголовное дело в отношении женщины было направлено в суд. Вскоре оно будет рассмотрено по существу.