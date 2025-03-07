Молодая петрозаводчанка чуть не убила мужа шампуром

Перед судом предстанет 26-летняя жительница Петрозаводска. Молодую женщину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью своего мужа, об этом информирует пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, в январе этого года супруги отдыхали на даче вблизи деревни Машезеро. Между ними возник конфликт, и мужчина ударил женщину. Та затаила обиду, взяла шампур и ударила им мужа в спину. Потерпевший обратился за медицинской помощью только на следующий день. У него было диагностировано проникающее ранение грудной клетки, мужчина долго лечился.

Уголовное дело в отношении женщины было направлено в суд. Вскоре оно будет рассмотрено по существу.